Распространение журналистами дезинформации и заказных материалов сопоставимо с госизменой, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".

"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я как некое третье лицо пришел к вам и сказал - вот вам $10 тыс., напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз $10 тыс., и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - объяснил Бородянский.

По его словам распространение дезинформации и заказных материалов являются угрозой национальной безопасности страны и сопоставимым с государственной изменой.

"Почему вообще возникла мысль об уголовной ответственности в информационной войне? Потому что я глубоко убежден, что дезинформация и вот такие отношения между журналистом и, например, заказчиком фейков являются угрозой национальной безопасности страны. Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

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