"Борьба продолжается!": 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба продолжается! Пасивнисть- это примета раба, поэтому добиваемся Победы вместе! Помочь можно:

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Победа можно выбороть только совместными усилиями!" - призвали в роте ДУК ПС.



