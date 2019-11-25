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25.11.19 09:33

"Борьба продолжается!": 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией

1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией, а также напоминает о возможности присоединиться к рядам украинских Героев.

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Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба продолжается!  Пасивнисть- это примета раба, поэтому добиваемся Победы вместе! Помочь можно:

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Победа можно выбороть только совместными усилиями!" - призвали в роте ДУК ПС.

Борьба продолжается!: 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией 01
Борьба продолжается!: 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией 02

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