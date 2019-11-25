"Борьба продолжается!": 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, передает Цензор.НЕТ.
"Борьба продолжается! Пасивнисть- это примета раба, поэтому добиваемся Победы вместе! Помочь можно:
📌ПБ : 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).
📌 Международные переводы (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro
📌 Принимаем отправления НовоюПоштою или ИнТайм:
м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)
📌 По вопросам мобилизации ответят по тел. : +380994439876.
(Или обращайтесь в личку этой страницы).
Победа можно выбороть только совместными усилиями!" - призвали в роте ДУК ПС.