России нужен весь Юг Украины для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил экс-глава МИД Павел Климкин.

"Для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг", - написал он.

По словам Климкина, РФ будет очень последовательно работать над получением контроля над Югом Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак

"Предотвратить это - одна из наших главных задач", - добавил он.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян.

"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал он.