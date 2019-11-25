Госорганы продолжают странный ритуал: подают декларации чиновников в бумажном виде вместо предусмотренных законом электронных, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату приличный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации им никто не подает", - рассказал он.

Дубилет напомнил, что после принятия в 2014 году закона об очищении власти каждый, кто устраивался на государственную службу, должен был пройти проверку.

"Чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить. И вот, в 2016 году эти бумажные декларации заменили на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую", - написал министр.

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"Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить", - добавил он.