Эффективная политика по вопросам соцзащиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество, - Минсоцполитики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Эффективная государственная политика по вопросам социальной защиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество", - отметил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский.

Кроме того, он отметил, что для будущего ромской общины является чрезвычайно важным повышение доступа ромов к системе предоставления качественных адресных социальных услуг и отметил роль семьи и ответственность родителей в процессе воспитания детей.

Минсоцполитики проводит последовательную политику поддержки ромских семей, нуждающихся в помощи.

В 2019 году более 1,9 тыс. ромских семей, где проживает 5,6 тыс. детей, получили различные виды социальных услуг - от социального сопровождения и интеграции до гуманитарной и юридической помощи

Наибольшее количество охваченных социальными услугами ромских семей с детьми проживают в Закарпатской (196 семей), Одесской (149 семей), Донецкой (158 семей), Сумской (115 семей), и Харьковской (447 семей) областях.

Сергей Нежинский отметил, что только активизация совместных усилий правительства и гражданского общества будет способствовать решению социальных проблем ромов в Украине.

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