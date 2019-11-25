Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.11.19 10:59

На сегодняшний день к отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев. КАРТА

По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей, четыре области и г. Киев - не полностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий в Facebook.

"По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день к отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Новом Роздоле начали подачу тепла в дома

Вместе с тем отмечается, что подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в четырех областях, а именно: в Запорожской (социальная - 99,7%), Кировоградской (жилая - 93,1%, социальная - 99,7%), Одесской (жилая - 99,9%), Полтавской ( социальная - 98,1%) областях и г. Киев (жилая - 99,9%).

На сегодняшний день к отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100