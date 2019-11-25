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25.11.19 11:17

"Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка", - Зеленский поздравил Йоханниса с победой на выборах президента Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Румынии Клауса Йоханниса с переизбранием на должность.

зеленский,йоганнис

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высший пост! Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата", - написал он в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего диалога в интересах обеих стран и региона.

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По данным румынских СМИ, по состоянию на 9:30 25 ноября были подсчитаны все протоколы голосования. По результатам подсчетов действующий президент Клаус Йоханнис победил с результатом 66,05% голосов.

Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка, - Зеленский поздравил Йоханниса с победой на выборах президента Румынии 01

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