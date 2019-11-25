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25.11.19 11:17

Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС

С 1 декабря 2019 все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил переходят на "зимний" график работы - с 8.00 до 17.00.

кпвв

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

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Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС 01
Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС 02

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