Полиция открыла дело из-за осквернения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"В столичную полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что в течение ночи неизвестные обрисовали краской памятник. На вызов выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и задокументировала событие", - сообщает полиция.

Производство открыто производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

"Предпринимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к правонарушению", - говорится в сообщении.

Как сообщалось утром 25 ноября, неизвестные разукрасили свастикой памятник классику еврейской литературы в Киеве Шолом-Алейхему. Памятник расположенный неподалеку центральной синагоги им. Бродского.

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