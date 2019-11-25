Расследование недекларирования состояния экс-нардепом Белоцерковцем завершено, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

22 ноября 2019 подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд.

Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 гг., не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит на праве собственности близкому родственнику народного депутата.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

В октябре 2019 экс-нардепу сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Напомним, в октябре экс-нардеп на своей странице в сети Facebook сообщил, что НАБУ подозревает его в декларировании недостоверной информации.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли", - написал он.

Подозрение, по его словам, касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у его матери с целью присмотра за ребенком, что экс-нардеп не указал в декларации.

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