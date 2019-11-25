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25.11.19 12:07

Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская Солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

ляшко,герус

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Марьяна Гайовская, передает Цензор.НЕТ.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала она.

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Прокуратура настаивает на аресте Ляшко.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.

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