Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на Аппарат ВРУ.

"Государственным бюджетом на 2020 год и сметой Верховной Рады на 2020 год расходов на техническое переоснащение рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний не предусмотрено", - говорится в ответе на запрос общественников.

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Отмечается, что при обсуждении проекта сметы Верховной Рады на 2020 год на заседании регламентного комитета 13 ноября поднимался вопрос технического переоснащения сессионного зала. Однако главный бухгалтер Управления делами Аппарата ВР Лилия Савкова сообщила, что "на следующий год Минфин дал нам из капитальных расходов очень-очень маленькую сумму и только 9 миллионов 972 тысячи на осуществление законотворческой деятельности ВРУ".

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Напомним, что на данный момент вместо технологического решения парламент намерен криминализировать кнопкодавство - законопроект №2148, принятый в первом чтении, предлагает наказывать нарушителей штрафами в размере 51-85 тысяч гривен. Также планируют лишать мандата за кнопкодавство - это предусмотрено законопроектом об изменениях в Конституцию №1027 президента Владимира Зеленского, который сейчас находится на рассмотрении в Конституционном Суде.