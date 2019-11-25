75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС

Об этом говорится в исследовании общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

"Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям Президента Владимира Зеленского:

- инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%),

- решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%),

- предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),

- возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),

- решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),

- полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%)", - говорится в результатах исследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

"В то же время негативно граждане воспринимают следующие решения:

- решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%),

- решение о приватизации крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%),

- решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%)", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, граждане считают, что первоочередные пять действий Президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост стандартов жизни людей (зарплат, пенсий и т.д.) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%.



