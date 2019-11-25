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25.11.19 13:04

"Восходящая звезда": 18-летняя украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году

Легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, победила в премии "Восходящая звезда" от Международной ассоциации легкоатлетических федераций

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает официальный сайт организации.

Кроме украинки на награду были номинированы Британи Андерсон из Ямайки (бег с препятствиями), эфиопки Лемлем Хайлу (бег) и Гленда Морейон (спортивная ходьба), а также американка ШаКарри Ричардсон (спринт).

В конце октября Магучих стала победительницей аналогичной премии среди европейских легкоатлеток.

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18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер Юношеских Олимпийских игр. В июле этого года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре 2019 года Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

На премию "Восходящая звезда" среди мужчин претендовал украинец Михаил Кохан. Награду получил эфиоп Селемон Барега (бег).

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