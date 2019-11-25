Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.11.19 14:25

Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Внимание - россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку - хотя Сизое на самой границе с РФ, россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ: Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник

"Поначалу многие меня критиковали за пост - а может это не боевое, сам на гранате подорвался и т.д. К слову, поначалу ранение не стали регистрировать как боевое, по сводке сразу не написали, не поверили, но благодаря энергичной реакции Оксаны и Дмитрия Корчинских все стало на свои места. Это официальное фото из Харьковского госпиталя, цитирую информагентство Минобороны - "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху". Дай Бог здоровья Воину, у него очень серьезно ранено левое плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив, реально чудом повезло человеку, второй день рождения", - резюмировал Бутусов.

Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов 01
Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100