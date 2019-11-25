Крупнейшая кража в истории Европы: из знаменитого музея "Зеленые своды" в Дрездене похитили драгоценности на миллиарды евро. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Борис Фель, передает Цензор.НЕТ.

"В Дрездене на миллиарды ограблены "Зеленые своды". Крупнейшая кража в европейской истории!" - написал он.

По словам Феля, бесценную коллекцию украшений Августа Сильного вынесли сегодня ночью через окно музея.

"Мы можем подтвердить взлом "Зеленых сводов" (Grüne Gewölbe), - сказал пресс-секретарь полиции Томас Гайтнер в 9.30 утра. - Из Государственных художественных коллекций была похищена сокровищница Августа Сильного, украдены антикварные украшения стоимостью около одного миллиарда евро".

По информации BILD, блок питания под мостом Августа был подожжен примерно в 5 часов утра, что парализовало электропитание государственных художественных коллекций. Затем несколько преступников вошли в залы произведений искусства, содержащие большую часть сокровищ Веттинов, через угловое окно. Банда грабителей похитила исторические драгоценности, бриллианты и драгоценные камни.

"Ущерб, как говорят, исчисляется миллиардами! Как стало известно BILD, грабители украли только одни драгоценности", - написал Фель.

Премьер-министр земли Заксен Михаил Кретчмер сегодня утром сказал: "Не только государственные художественные коллекции были украдены, но и мы, саксонцы! Вместе с 600 мастерами-реставраторами мы радовались, что большая часть Резиденции восстановлена. Ценности, которые можно найти в "Зеленых сводах" и во дворце Резиденции, собирались саксонцами на протяжении многих веков. Историю нашей земли, нашего свободного государства невозможно понять без Зеленого хранилища и Государственной художественной коллекции Саксонии".

"Хотя воры парализовали электропитание, камера наблюдения, как говорят, записала их на видео. Согласно информации BILD, на нем можно увидеть несколько преступников. Говорят, что камера наблюдения зафиксировала "заметно маленьких" преступников, вошедших в помещение через оконный проем. Окно было защищено железной решеткой. Решетка (на фото) , как выяснилось, была выкована в 1890 году и с тех пор не обновлялась. Вероятно, усталость металла позволила преступникам раздвинуть прутья, проникнуть в здание и вернуть решетку в прежнее состояние. Из музея с добычей похитители выбрались через...подземный ход. Сейчас пока не ясно, была ли использована какая-то подземная коммуникация или сообщники похитителей прорыли этот туннель заранее", - отметил Фель.



Фото: Фель/Facebook

"Зелёные своды" (Grünes Gewölbe) — знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в Европе происходит от некогда окрашенных в малахитово-зелёный цвет, а сейчас закрытых зеркалами колонн зала драгоценностей.

Саксонский курфюрст и король Польши Август Сильный в 1723—1729 годах повелел обустроить в кунсткамеру, где посетители в окружении барочной архитектуры могли познакомиться с художественными экспонатами и раритетами, собранными им и его царственными предшественниками.

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В этом облике "Зелёные своды" сохранились вплоть до XX века. Тем самым музей может претендовать на звание самого древнего музея мира, которое носит Британский музей.

Во время бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 года было разрушено три из девяти залов сокровищницы. Сами экспонаты за несколько лет до этого были перевезены в крепость Кёнигштайн. В конце Второй мировой войны они были отправлены в СССР и возвращены в ГДР по решению советского правительства в 1958 году.

С 1959 года до начала 2004 года экспозиция "Зелёные своды" временно располагалась в дрезденском Альбертинуме. 1 сентября 2006 года после реконструкции открылись "исторические Зелёные своды", занимающие 2000 кв.м. на первом этаже дворца. Их интерьеры были восстановлены по сохранившимся документам 1733 г. и максимально воспроизводят оригинальный облик сокровищницы Августа Сильного. На своё историческое место вернулось более 3000 экспонатов. Среди них:

- Дрезденский зелёный бриллиант в 41 карат — один из самых крупных бриллиантов в мире. ( Как выяснилось, к счастью этот артефакт сейчас выставлен в Нью-Йорке, в Метрополитен музее)

- Белый саксонский бриллиант в 48 карат и единственный в своём роде сапфир в 648 карат, котрые были подарены Петром Первым.

- Вишнёвая косточка, на которой вырезано 185 портретов. Это произведение искусства было создано в 1589 г. при помощи лупы и оправлено в дорогостоящую серёжку. Фактически можно обнаружить 113 лиц...

"Мы пока не знаем, что именно украдено из "Зеленых сводов". Но ясно одно: это беспримерное преступление по масштабу ущерба! Речь идет о миллиардах евро, но дело не только в сумме, сокровищница Августа Сильного - мировое достояние. Но, судя по тому, с какой легкостью преступники получили к нему доступ, безопасности этой уникальной коллекции местные власти не уделяли должного внимания и средств.

По почерку, дерзости и манере исполнения ограбление в Дрездене напоминает похищение самой большой золотой монеты в мире из музея Боде в Берлине.

В марте 2017 года преступники из арабского клана Реммо проникли в музей через плохо защищенное окно и вынесли 100-килограммовую монету. Несмотря на то, что нескольких рядовых исполнителей преступления в этом году осудили, никаких следов похищенного золота не обнаружено.

Если подобное случится с раритетами из "Зеленых сводов", всей Европе, всему человечеству будет нанесен невосполнимый ущерб", - добавил Фель.





