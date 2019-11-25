Информационную безопасность могут включить в ВНО для школьников, - Бородянский

Информационную безопасность могут сделать частью внешнего независимого оценивания в школах, заявил в интервью "Украинской правде" министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.



"Вообще задача государства – воспитывать критическое мышление", – сказал Бородянский.



На вопрос, планируется ли введение медиаобразования в школах, он ответил: "В стране, в которой происходят такие события, как в нашей, а именно, война, – это является частью безопасности человека".

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"Я уже об этом говорил, мы еще не проговаривали это с Министерством образования и, наверное, это очень заранее, но в том числе частью теста, который сдают дети как ВНО или какого-то другого – это [должна быть] информационная безопасность. То есть понимание, потому что критическое мышление – это не отдельная дисциплина, оно находится в других дисциплинах: в истории, в математике, я не знаю, где, в преподавателях, которые преподают", – добавил министр.