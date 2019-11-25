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25.11.19 14:54

Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова. ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили на улице Пушкинской в Харькове автомобиль Opel, на котором с места взрыва скрылись вероятные подрывники автомобиля в центре Харькова. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись.  Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты", - сказано в сообщении.

Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 01

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.

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Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 02

Как сообщалось, утром 25 ноября около 10:30 на улице Чайковского в Харькове при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство. Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство.

Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 03
Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 04
Фото: сайт Нацполиции

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