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25.11.19 14:55

Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что школьников будут учить медиаграмотности.

Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", - отметила Новосад.

По ее словам, Госстандарт пока дорабатывают и планируют представить его общественности где-то в марте 2020 года.

Как сообщается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - добавила министр.

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