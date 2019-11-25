После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Первая сделка за 90 дней - 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала. В пайплайне еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что группа МТС подписала соглашение о продаже своего украинского мобильного оператора "Vodafone Украина" компании Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанскому оператору Bakcell.

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