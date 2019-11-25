Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что подача документов в территориальные избирательные комиссии (ТИК) для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы продлится до 4 декабря включительно. А до 5 декабря включительно ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов.

Сообщается, что около 22 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

Перечень этих партий вскоре будет обнародован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в разделе "Местные выборы" (подраздел "Назначены выборы").

Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 29 декабря 2019 года, состоятся в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТГ) в 4 областях Украины (Днепропетровская, Львовская, Сумская, Черниговская).

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие около 55,5 тысяч избирателей.

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