Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Работник Киевской местной прокуратуры №9 Дмитрий Кулинич, находясь после окончания рабочего времени в помещении железнодорожного вокзала, заметил группу лиц, совершивших кражу кошелька у гражданина. Прокурор мгновенно среагировал, задержал указанных лиц и передал их правоохранителям, которые прибыли на вызов", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В Соломенский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.