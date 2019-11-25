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25.11.19 16:10

Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале

Прокурор столичной прокуратуры, находясь на железнодорожном вокзале вне рабочего времени, поймал на горячем банду карманных воришек.

Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Работник Киевской местной прокуратуры №9 Дмитрий Кулинич, находясь после окончания рабочего времени в помещении железнодорожного вокзала, заметил группу лиц, совершивших кражу кошелька у гражданина. Прокурор мгновенно среагировал, задержал указанных лиц и передал их правоохранителям, которые прибыли на вызов", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Соломенский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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