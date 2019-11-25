"Новые лица": Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовщины генерал-майора Гончарова, который боролся против Евромайдана

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отмечается, что на пост заместителя главы СБУ Львовской области Гончарова назначил тогдашний президент Виктор Янукович.

"При Януковиче на приграничную область, где идет контрабанда из Европы, назначали, как мы понимаем, далеко не за бесплатно, это была весьма выгодная коммерческая должность, ну и надо было бороться с националистами, Садовой там опять-таки. Судя по тому, что Гончарова не уволили, он был лоялен "регионалам". Сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича сразу после революции при Турчинове", - рассказал журналист.

"Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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В ноябре 2017-го Гончаров был назначен главой СБУ Черниговской области.

"Тоже пограничная область, тоже надо работать с контрабандистами. Через неделю после назначения Гончаров купил себе Мерседес GLK", - добавил Бутусов.

"Совершенно очевидно, что для борьбы с контрабандой президенту Зеленскому нужны "новые лица", никак не связанные с прошлыми коррумпированными кадрами. По крайней мере так оглашалось. Видимо, президенту показалось, что именно Юрий Гончаров как раз из этих, из "новых". И его вернули на одно из самых коррумпированных направлений, где Гончаров уже самоотверженно боролся при Януковиче. Все знакомое. Граница и бусики с товаром через нее, Садовой, которого также как и при Януковиче и при Порошенко надо бы за что-то посадить... Профессионалы дорого стоят, они нужны всем президентам", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский своими указами провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины и ее управлениях в областях.

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