Потерпевший крушение под Одессой танкер огородят бонами, чтобы остановить распространение нефти. ФОТО

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас ведется подготовка к установке вокруг танкера специализированного ограждения из бонов повышенной плавучести.

"Несмотря на то, что, по словам членов экипажа, на борту Delfi не было груза топлива, следует предотвратить возможное распространение дополнительных утечек нефтепродуктов из танкера в случае разгерметизации каких-либо систем или емкостей или если аварийное судно получит дополнительные повреждения", - отметили в АМПУ.

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Всего между пирсами с обеих сторон судна будет установлено около 300 м бонов повышенной плавучести.

"Специалисты подразделения экологической безопасности АМПУ постоянно мониторят ситуацию в акватории и на берегу близ аварийного танкера. Сейчас на бонах есть пятна от нефтепродуктов с танкера, следовательно, они выполняют свою функцию. Каждый метр установленного ограждения может поглотить до 25 л нефтепродуктов", - отмечается в сообщении.

Для более эффективного поглощения загрязняющих веществ в воскресенье, 24 ноября, после уменьшения силы волн боны переместили ближе к линии прибоя.

Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

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Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября концентрация была превышена уже в 157 раз.





