Домашнему насилию подвергаются более 1,8 млн женщин в Украине, - замглавы Минздрава Симоненко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

""По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что только 10% из них обращаются за помощью", - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.

Она напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализировали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия, в частности, к двум годам лишения свободы.

Она сообщила, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследование пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и предоставления им медпомощи.

В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнему насилию, а именно - агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, замедление речи, неспособность к обучению, отсутствие знаний, известных детям соответствующего возраста, например, когда дети не умеют читать, писать, считать, тревожность и тому подобное.

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