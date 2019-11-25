Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Господин Дубинский не скрывает на чьей он стороне - в своем посте он радуется тому что тосты которые он, якобы услышал в компании бывших руководителей Привата, желая что бы Петр, "представитель Waffen-SS", "покинул Украину в любом состоянии", сбываются.

Во-первых, не дождетесь!

Во-вторых, мне интересно, это нормально что глава банковского подкомитета в Верховной Раде позволяет себе подобное злорадство? Достоин ли человек, у которого напрочь отсутствуют базовая этика и порядочность, занимать такой важный пост в стране?" - написал Сульжик.

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Он поинтересовался, что думают на этот счет главы фракции "Слуга народа" и президент Зеленский, который, по его словам, звонил и искренне волновался о здоровье Петра и предлагал любую возможную помощь.