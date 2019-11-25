Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал он.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава министерства.

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Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Оржель отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

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