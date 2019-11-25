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25.11.19 16:52

Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

Министерство энергетики собирается отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Для начала тарифы для наиболее крупных бытовых потребителей могут поднять до уровня II класса промышленных потребителей.

Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал он.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава министерства.

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Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Оржель отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

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