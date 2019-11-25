Если подпишем договор с "Газпромом" - цена может быть одной из самых низких в истории, - Оржель

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на презентации "To do list изменений в энергетике и экологии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже направлены "Газпрому" проекты договоров, как предполагает европейское законодательство. Если мы подпишем договор с "Газпромом", учитывая запасы в украинских и европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторически самых дешевых цен на газ", - сказал Оржель.

Он отметил, что очень большой объем газа в европейских ПХГ принадлежит "Газпрому" - это может быть поводом для спекуляций на цене на фоне возможной остановки транзита. В то же время Украина находится в активном диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить подписание транзитного контракта.

"Непростая задача, в которой мы находимся, - это трехсторонние переговоры по транзиту газа. Этот вопрос связан с завершением анбандлинга "Нафтогаза". Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку", - отметил Оржель.

По его словам, Украина придерживается графика прохождения анбандлинга.

"Мы не сбиваемся с графика ... Вступил в силу закон об анбандлинге, есть одобрение от НКРЭКУ решение о сертификации (оператора ГТС Украины. - Ред.). Далее - приняты соответствующие решения на уровне правительства. В эту пятницу мы уже получили предварительную сертификацию от украинского регулятора. Документы уже переданы в Энергетическое сообщество. Думаю, что до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного оператора", - убежден министр.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

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