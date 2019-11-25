Дело НАБУ против Бахматюка политически мотивировано, а Сытник имеет прямой конфликт интересов, - адвокаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом юристы Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков заявили во время пресс-конференции "Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка", которая состоялась в понедельник, 25 ноября, в УНИАН, пишет "ДС". Юристы считают объявление в розыск Олега Бахматюка, которое произошло с нарушением процедур, юридическим нонсенсом, а само дело - политически мотивированным.

"НАБУ пытается показать быстрые результаты для правильности и обоснованности своего существования, а также помочь руководителям страны показать результаты, - отметила Татьяна Козаченко. - Все предпосылки выдачи кредита отсутствуют вообще в материалах НАБУ. НАБУ не анализирует вообще ситуацию и необходимость для предоставления стабилизационных кредитов", - пояснила она. По словам юристки, давно исследованное, закрытое дело было возбуждено в спешке, в условиях политической конъюнктуры, и именно поэтому обвинения НАБУ противоречат давно изученным фактам, данным проверок и экспертиз. Козаченко подчеркнула, что "именно поэтому можно утверждать, что не обеспечивается полное и беспристрастное расследование".

Кроме того, юристы рассказали, что у Артема Сытника, директора НАБУ, есть прямой конфликт интересов в этом деле. Сам Артем Сытник судом первой инстанции признан виновным в коррупционном правонарушении, а основной свидетель обвинения - советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко. Сытник не платил за элитный отдых на охотничьей базе с дорогим алкоголем, разбивал квадроциклы и т.д. Признанный виновным в коррупционном правонарушении, Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ.

"Артем Сытник совершил административное коррупционное правонарушение. Это повод для его увольнения. Это обстоятельства, установленные судом. Одним из главных свидетелей обвинения является советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко", - рассказывает Дмитрий Лошаков. Сытник через доверенное лицо просил главного свидетеля, Николая Надейко, который и оплачивал отдых, отказаться от своих показаний.

Юристы также отметили, что Олег Бахматюк уже несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить долг банков государству. Последние такие переговоры состоялись в конце октября этого года, когда Олег Бахматюк выдвинул предложение внести 500 млн грн, и дальше каждый год выплачивать по 1 млрд грн до полной выплаты всей суммы. Однако ответов на свои предложения от должностных лиц Бахматюк так и не получил.

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.

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