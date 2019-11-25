Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры. ДОКУМЕНТ

Об этом министерство сообщило в ответ на запрос Цензор.НЕТ.
Ранее кандидатуру Монаховой также предложило Министерство культуры, молодежи и спорта.
Напомним, в соответствии с Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языкового омбудсмена назначает Кабинет министров, выбирая из кандидатур, предложенных Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Минюстом и Минкультуры.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека еще летом предложила кандидатуру Тараса Кременя.