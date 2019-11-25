Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.

"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. - Ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия", - рассказал Лукашенко.

По его словам, Путин заявлял, что не "против" этого.

Лукашенко добавил, что во времена СССР было много разговоров на высшем уровне, чтобы присоединить регион в Беларуси.

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали", - заявил президент Беларуси.

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