Глава Национальной службы здоровья Петренко подал в отставку

Об этом сообщил сам Петренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что хочет уйти с должности по собственному желанию.

"Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - написал Петренко.

Глава НСЗУ пояснил, что решением уйти с должности он хочет дать новой команде работать не так, как делал он.

"Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", - пояснил Петренко.





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