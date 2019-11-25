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25.11.19 17:50

Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский

Соратник олигарха Рината Ахметова Игорь Гуменюк лишился своего бизнеса на оккупированной террористами "ДНР" территории.

гуменюк

Об этом со ссылкой на ресурсы террористов сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Казанский показал "указ" о том, что все активы Гуменюка переходят в "государственную собственность".

"То есть по факту в распоряжение Пушилина, Курченко и других мародеров, контролирующих эту территорию", - написал он.

Террористы ДНР отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский 01

"Видимо, Гуменюк поссорился или не договорился с кем-то в РФ. Но так или иначе имеем очередного донецкого регионала, которого "братская Россия спасла от солдат НАТО"", - заключает Казанский.

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Террористы ДНР отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский 02

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