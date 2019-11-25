Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек. ФОТОрепортаж

В городе развернули полевые кухни и палатки для обогрева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Кировоградской области.

"24 ноября выявлено 13 мест порывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Нарушены нормальные условия проживания почти 13 000 жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро 25 ноября работает все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 домов и 25 учебных заведений.

Однако тепло отсутствует в 111 жилых домах и в 2 детсадах.

"Для ликвидации порывов привлечены 13 бригад различных предприятий", - сообщили в ДСНС.

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