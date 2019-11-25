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25.11.19 18:08

Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек. ФОТОрепортаж

Из-за прорыва трубопровода половина жителей г. Светловодск Кировоградской области остались без отопления.

гсчс,светловодск

В городе развернули полевые кухни и палатки для обогрева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Кировоградской области.

"24 ноября выявлено 13 мест порывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Нарушены нормальные условия проживания почти 13 000 жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро 25 ноября работает все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 домов и 25 учебных заведений.

Однако тепло отсутствует в 111 жилых домах и в 2 детсадах.

"Для ликвидации порывов привлечены 13 бригад различных предприятий", - сообщили в ДСНС.

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Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 01
Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 02
Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 03
Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 04
Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 05
Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 06
Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек 07

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