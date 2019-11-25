С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие. Ранен один гражданский житель, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил:

у Марьинки - из стрелкового оружия.

Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации по этому населенному пункту, было ранено гражданское лицо. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Российские оккупанты совершили несколько выстрелов. Пуля пробила пострадавшей грудную клетку и попала в левое плечо. Необходимая первичная медицинская помощь женщине была предоставлена военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.

Эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и циничными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.

В течении текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

На участке разведения №1 (Станица Луганская), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

Сегодня, в 12.00, на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, закончилась практическая фаза демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Продолжаются мероприятия по информированию СММ ОБСЕ о ее выполнении.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины была проведена разборка 2 вспомогательных сооружений. Изъято 2 взрывоопасных предмета".