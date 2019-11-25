"Будем встречаться раз в неделю", - Зеленский обещает регулярные видеообращения. ВИДЕО

Видео появилось на канале "Зе!Президент" в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

В снятом на ходу ролике продолжительностью 12,5 минут глава государства рассказывает об успехах власти за прошедшую неделю и делится планами на будущее.

Так, в этом обращение Зеленский упомянул возвращение захваченных Россией год назад кораблей, назначенную дату встречи в нормандском формате, успешное голосование за земельную реформу и открытие моста в Станице Луганской.

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Он также анонсировал реформы в сфере оказания неотложной медицинской помощи, упомянул ДТП, в которое попал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба и выразил соболезнования близким погибшего на Донбассе комбрига Евгения Коростелева.

Всех поздравляю, мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Сначала вернули наших пленных, политических заключенных, наших моряков, а сейчас корабли. Да, не все там в порядке, некоторого оборудования там нет. Но как я и обещал, сейчас появятся списки того, чего там нет. И во-первых, мы обратимся к России, она обязательно нам это вернет, а во-вторых, в любом случае, за три месяца наши военные катера будут готовы.

Мы приняли бюджет на 2020 год, приняли его очень быстро, приняли его нашей монобильшистю. И это очень важно — впервые за 28 лет за несколько дней подготовились и приняли его без всяких "хотелок".

Третьего по количеству депутата исключили из партии Слуга народа, и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистки. Действительно партия народная — Слуга народа — мы служим народу и набрали людей из народа. Мы всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное, какие новости будут о "Договорняки". Люди не идеальны. Когда будем находить таких людей, будем исключать. У нас монобильшисть и самое главное — это не количество депутатов, хотя это тоже очень важно, самое главное, чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди.Тоже гордимся, что приняли в первом чтении закон О рынке земли, земельная реформа, снятие моратория на продажу земли. Это говорит о том, что каждый украинец самом деле станет владельцем своей земли. Именно каждый украинец Как мы и обещали перед вторым чтением нашего законопроекту о земле, мы внесем изменения о продаже земли иностранцам-физическим лицам, иностранным компаниям. Что можно приобрести землю иностранцу будет возможно только после решения референдума. А референдум — это тоже очень важный момент, это наша предвыборное обещание. Мы говорили, что самые важные вещи, сложные вопросы мы будем обсуждать с обществом и принимать эти решения на референдуме. Поэтому пакет документов о народовластии — это и есть референдум — примем в ближайшее время. Перед вторым чтением уменьшим лимит и обязательно в следующем году, это уже запланировано в новом бюджете, планируем выделить 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров. Чтобы наши маленькие фермеры становились большими.

По гуманитарному сектору — мы наконец открыли мост европейского уровня в Станице Луганской. Там построили дороги. Мы благодарны нашим европейским партнерам за поддержку. Тоже обещал четыре месяца назад, обещали — сделали. Были в опорной школе в Станице Луганской. Главная школа, в очень плохом состоянии. В следующем году начинаем капитальный ремонт. Поверьте мне, тоже будет европейского уровня. Открыли два КПВВ — Ченгар и Каланчак. Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернемся Крым и наши территории. Тоже гордимся, что мы пообещали и это сделали за несколько месяцев. Самое главное, что наши граждане видят нашу Украину, нашу территорию, которую мы сейчас контролируем, пересекающих КПВВ, чтобы они видели, что здесь другая Украина — действительно крутая, гражданская, новая. Что ремонтируется, все строится.

Приняли очень важные законы. Об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и закон о демонополизации спиртовой отрасли. Очень важный закон, потому что вы знаете, что происходило на наших спиртовых заводах. Во-первых, не очень хорошая статистика, вы знаете, что наше государство недополучила около 8 млрд гривен в бюджет. А во-вторых, вы знаете, что на этих заводах люди, к сожалению, наши люди работали ночью во вторую, третью, четвертую изменения. Это была некачественная продукция, в больших количествах появлялась на полках магазинов, на рынках. Было много случаев отравления этим спиртом.

Получили подтвержденную четырьмя странами — Украиной, Германией, Францией, Россией — дату Нормандской встречи. Дожали, молодцы, это очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении нашей территории и наших людей, восстановление нашего украинского суверенитета и территориальной целостности. 9 декабря состоится эта встреча, она очень важна, начнем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать. К сожалению, теряем наших героев, и чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей. На прошлой неделе погиб наш герой, наш полковник Коростылев. Мои соболезнования семье, детям, жене. Действительно герой Украины и действительно каждый день такие трагические новости истощают каждого, истощают страну. Поэтому надо заканчивать эту войну.

На прошлой неделе была презентация Министерства здравоохранения. Хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что одним из приоритетов в следующем году будет открытие пунктов скорой помощи. Потому что быстрые у нас есть, у нас и в бюджете запланировано на это много средств — на закупки быстрых. Быстрые есть, а пунктов скорой помощи нет. […] Мы поставили задачу, чтобы Минздрав подготовил в разных городах большое количество пунктов скорой помощи. Надо начать строительство уже весной. В этом году мы покупаем 500 быстрых, а задача на следующий год — чтобы не было ни скорой, которой более шести лет.

Еще одна победа — мы действительно готовы к зиме, несмотря на все то, что говорили скептики. Мы видим, что у нас за многие годы рекордные запасы газа в хранилищах, у нас достаточно угля. Все неплохо.

К сожалению, вчера в ДТП попал наш уполномоченный по вопросам защиты прав ребенка — господин [Николай] Кулеба. К сожалению, со своими детьми. Сейчас они находятся в больнице. Мы будем молиться, будем "Держать кулаки", чтобы все было хорошо с вами и с детьми.