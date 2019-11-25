Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков

Об этом заявил исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков в интервью Цензор.НЕТ.

"Я думаю, Богдан так или иначе ввиду своего положения и приближенности к президенту имеет влияние на многих депутатов и пользуется этим сам. Он довольно-таки… не то, что харизматичный. А вы ж видите, он такой вот человек, который в принципе не допускает к президенту никого. Он реально как бы всем приостанавливает дорогу к президенту. Ну, посмотрим, чем это закончится. Не знаю… Но то, что влияние он имеет на многих депутатов, это есть, конечно, такой факт", - отметил он.

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В то же время, однозначно говорить о существовании "группы Богдана" он не стал.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков