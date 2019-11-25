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25.11.19 20:28

Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим"

25 и 26 ноября СБУ проводит в Ивано-Франковске антитеррористические учения. На это время в городе могут ограничивать передвижение людей и транспорта, проверять документы и осматривать автомобили.

сбу,учения

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.", - сказано в сообщении.

Участие в учениях примут подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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Жителей города в Управлении СБУ просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести особый режим 01

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