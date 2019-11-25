До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца этого года мы покупаем 500 "скорых". Задача на следующий год, чтобы не было ни одной скорой, которой больше 6 лет", - сказал он.

По словам Зеленского, сейчас машины у службы неотложной помощи есть, а пунктов ее оказания нет.

"Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи", - пошутил президент.

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Напомним, что в сентябре 2019 года по инициативе Владимира Зеленского в областные медицинские учреждения были переданы 20 автомобилей скорой помощи, приобретенных Фондом Рината Ахметова.

25 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал возродить этот формат общения с гражданами и записывать видео еженедельно.

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