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25.11.19 21:35

Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков не получал деньги в конвертах, однако у него есть информация об их источнике.

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Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Говорят, что месяц назад примерно. В течение недели-двух всем подгруппам аккуратно раздали конверты по пять тысяч долларов. И вот есть информация, и она всплывала, что эти конверты, их происхождение как раз идет от этих людей, у которых куча-куча-куча миллионов долларов за предыдущие сроки и предыдущую свою деятельность еще в команде БПП и до этого в команде Януковича. Потому что можно все проследить по биографиям", - рассказал депутат.

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В то же время, он отверг версию, что это деньги Коломойского, а также заявил, что сам ничего такого не получал.

"Насколько я знаю, уже дело заведено. Пусть разбираются", - отметил Поляков.

Напомним, в начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе"), сетовал, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя", а также сообщил о существовании доплат в конвертах.

При этом он ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.

Позже исключенные из фракции народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

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