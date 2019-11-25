Зеленский провел телефонную беседу с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении.

В пресс-службе президента добавили, что во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

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Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на кораблях "не военные работали, это мародеры".

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В России исчезновение с кораблей личных вещей украинских моряков объясняют тем, что вещи якобы сгнили. Пропажу унитазов представители РФ не комментируют.

25 ноября в видеообращении Зеленский заявил, что обратится к России по поводу оборудования, исчезнувшего с украинских кораблей. "Мы обратимся к России - она нам это вернет", - пообещал Зеленский.