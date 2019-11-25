Синькевич сильный кандидат, который заслуживает пост главы Госкино - глава Нацагентства госслужбы Стародубцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Hromadske. TV

"Мне лично было плохо после этого конкурса. Объективно сильный кандидат. Я ставил нормальные оценки, потому что с моей точки зрения кандидат заслуживает эту позицию и она была бы замечательной главой Госкино ", - отмечает Стародубцев.

Он пояснил, что всего в комиссии 7 членов, в день финального собеседования было 4. Каждый из них должен был поставить 0,1 или 2 балла за различные компетенции. По словам Стародубцева, по одной компетенции у Синькевич получилось 0,5 балла, из-за чего она не прошла конкурс.

"Для меня это несовершенство процедуры конкурса. Мы его уже упрощаем. Единственное решение, которое я вижу, - переобъявить конкурс. Он будет проходить по упрощенной процедуре. Конкурс переобъявляет не Нацагентство, а Кабмин. Надеюсь, что Кабмин как можно скорее это сделает ", - сказал глава Нацагентства.

Стародубцев также надеется, что все недовольны предыдущим конкурсом кандидаты отправятся на должность вновь.

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Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.