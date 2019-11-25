Российского политзаключенного Котова, помогавшего украинским морякам, отправили по этапу, - адвокат

Об этом "Радіо Свобода" сообщила его адвокат Мария Эйсмонт, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Котова увезли во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапирования.

Константина Котова осудили по статье 212 Уголовного кодекса России. Она касается реального заключения за "многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий" и появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Первым, кого осудили за ней, стал активист Ильдар Дадина, он получил три года колонии. В 2017 году Конституционный суд несколько "смягчил" статью. Для ее применения действия человека должны "представлять опасность для общества". После решения Конституционного суда так называемую "дадинскую" статью не применяли два года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Я всегда буду их поддерживать, - Сенцов о приговоре российскому активисту Котову

Константин Котов неоднократно устраивал пикеты в поддержку украинских политзаключенных и моряков, также он носил им передачи.