Выборы в Гонконге: победили демократы, кандидаты от Китая посрамлены

Явка была рекордной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Демократические кандидаты получили 396 из 452 мест. Общая явка составила 71% - это почти вдвое больше, чем на предыдущих выборах четыре года назад, когда продемократические кандидаты получили только 100 мест. Для того, чтобы проголосовать, жителям Гонконга пришлось выстоять в длинных очередях.

В понедельник глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что уважает результаты выборов и пообещала "прислушаться к мнению общественности".

"Многие считают, что результаты отражают недовольство людей нынешней ситуацией и глубокими проблемами в обществе", - сказала Лам.

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Представитель министерства иностранных дел Гэнг Шуан на брифинге для прессы заявил, что центральное правительство Китая решительно поддерживает руководителя правительства Специального административного региона Гонконг Керри Лам.

Генг сказал, что правительство также поддерживает полицию и суды в Гонконге в их действиях в отношении подавления насильственных и незаконных действий во время протестов.

"Решение китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интерес к развитии не ослабло. Решительность держаться курса "одна страна - две системы" не исчезла", - добавил представитель.

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Депутаты районных советов не имеют достаточного политического влияния и занимаются в основном вопросами проведения досуга. Однако благодаря собственным офисам, финансированию и сетевым структурам по всему Гонконгу, демократы будут иметь дополнительный рычаг влияния на политику.