Руководитель Офиса президента может вызывать депутата, - Поляков о влиянии Богдана на фракцию СН

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, это касается тех народных избранников, которые передали ему сообщение о исключении из фракции и вызове к Богдану.

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"Просто они по-человечески подошли, они знали, что он их использует в принципе. Они, понимаете, они боятся", - сообщил Поляков.

Он подчеркнул, что нельзя отрицать влияние главы ОП на фракцию.

"Как можно отрицать влияние Богдана на фракцию, если меня лично вызывали к нему? Вызывал Богдан. Так мне и написал старший группы в Вотсапе. Меня именно вызывали к Богдану. Я удивлен был этим выражением.Так и написали: тебя вызывают в офис президента к Богдану. Я спросил, почему, на каких основаниях. Почему руководитель офиса президента может вызывать депутата? Именно такой вот фразой. Мне сказали: не знаем. Ну, не знаем, хорошо. Я поехал туда", - отметил нардеп.

По его словам, старший группы - Юрий Мисягин, креатура Богдана.

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"Мне было очень интересно. Я вам честно говорю. Было сначала такое желание не пойти. А потом думаю, а чего мне бояться в принципе? Я ж представитель парламента, депутат. О чем вообще разговор. Приду, спрошу. Почему такая вот именно формулировка, - да, я им так сказал", - отметил Поляков, указав, что с ним общались глава Офиса президента Андрей Богдан, глава спикер ВР Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава СН Сергей Корниенко.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".