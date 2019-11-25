ГПУ сообщила о подозрении бывшему киевскому судье, отправлявшему под арест участников Майдана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, прокуроры Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении бывшему судье одного из районных судов Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части столицы, а также принятии им заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины).

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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В ГПУ напоминают, что 20 ноября 2019 года следователи органов прокуратуры пресекли функцию досудебного расследования. Все незавершенные уголовные производства в настоящее время передаются в соответствии со ст. 216 УПК Украины в другие органы досудебного расследования. Вместе с тем, прокуроры продолжают выполнять процессуальные действия в пределах расследований.

Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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