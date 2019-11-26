В программе "доступные лекарства" участвует 7,7 тысяч аптек, - Гончарук

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Фейсбуке.

"Кстати, в Украине уже есть более 7,7 тыс. Аптек и аптечных пунктов, где работает программа" Доступные лекарства ". С каждым годом эта цифра увеличивается - в этом году количество таких аптек увеличилось в 1,6 раза", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что количество лекарств, которые пациенты могут получить бесплатно тоже увеличивается ежегодно. Сейчас по программе "Доступные лекарства" является более 250 лекарственных средств.

Гончарук также отметил, что в следующем году правительство увеличивает финансирование программы более чем в два раза - в 2020 году на программу выделили 2,1 млрд грн. "И плюс еще 1,2 млрдгрн правительство выделяет на лечение инсулинозависимого и несахарного диабета. Поэтому пациенты, которые живут с инсулинозависимым диабетом, смогут получить нужный им инсулин в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой по электронному рецепту врача" добавил Гончарук.

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