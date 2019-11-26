Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Page со ссылкой на главного редактора "Зеркала недели. Украина" Юлию Мостовую.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", — сказала она.

Кроме того, два источника сообщили изданию, что последний номер "Зеркала недели" выйдет на Новый год, а официально о закрытии печатной версии издания сообщат в следующем выпуске.

Информация о закрытии бумажной версии "Зеркала недели. Украина" появлялась еще в начале сентября. Тогда главный редактор Юлия Мостовая не подтвердила и не опровергла эту информацию.

"Мы это обсуждаем из-за экономической ситуации. Решения еще нет", — сказала она "Детектор медиа".

Еженедельник "Зеркало недели. Украина" во главе с Юлией Мостовой выходит с 2011 года. С 1994 по 2011 годы выходил еженедельник "Зеркало недели" во главе с Владимиром Мостовым. Основатель газеты "Зеркало недели. Украина" — ООО "ЗН УА", которое через ООО "ЗН групп" принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.