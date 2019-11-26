Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: наемники РФ применяют запрещенные 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об єтом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 26 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрела: вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия. 6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новолуганского и Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери с нашей стороны не зафиксированы.



