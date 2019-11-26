Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Эстонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Начнется визит в 10:35 с официальной встречи в Президентском дворце (исторический парк Кадриорг). Владимира Зеленского встретит Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. После этого состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Эстонии и Украины (в 12:00). Во время визита также запланированы встречи Зеленского со Спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Хенном Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Находясь в Таллинне, Президент Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После этого там же планируется общение с местной украинской диаспорой.

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Украинская делегация вместе с эстонским Президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь, разработанный в сотрудничестве оборонной промышленности и Сил обороны Эстонии.

Поскольку Эстония является одним из европейских лидеров в электронных технологиях, значительная часть визита будет посвящена этой тематике. В частности, Зеленский посетит Центр e-Estonia. Также запланировано участие президентов и делегаций Эстонии и Украины в Digital Society Sandbox. Этот форум объединяет заинтересованных сторон цифрового сообщества из Эстонии и Украины, во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о сотрудничестве, который наладит реальную совместную работу.

Закончится визит праздничным ужином, который в честь гостей устраивают Президент Керсти Кальюлайд с ее мужем Георгом-Рене Максимовски.

Во время визита в Таллинн Президента Украины будет сопровождать его жена Елена Зеленская. В составе украинской делегации ожидаются вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.